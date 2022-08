3/10 ©Ansa

In realtà però l’idea del ponte tra Sicilia e Calabria ha radici antichissime: secondo lo storico romano Strabone, già nel 250 a. C. i romani crearono un ponte mobile di legno per trasferire nel Continente 104 elefanti catturati nella battaglia contro il generale cartaginese Asdrubale. In seguito, tutti i grandi regni succedutisi nei secoli hanno poi ipotizzato la costruzione di un collegamento tra i due territori

