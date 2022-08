4/10 ©Ansa

Per tutti gli altri, invece, non c’è scelta: per votare è necessario tornare nel comune di residenza. Per agevolare il viaggio sono previste tariffe speciali per treni, navi e aerei ma in molti rinunciano a partire (e a votare) perché, ad esempio, non riescono a organizzarsi con gli impegni

Elezioni, 5 milioni di “fuorisede”: le agevolazioni e gli sconti previsti per il voto