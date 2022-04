6/8 Immagine tratta dal profilo Instagram @talia_food

Un dolcetto semplice, tanto quanto regale, perfetto per una coccola di fine pasto. Scopri come realizzare le famosissime “rose del deserto”, ottima alternativa per il riutilizzo del cioccolato in avanzo. Dopo aver ridotto il cioccolato delle uova in pezzetti e averlo sciolto a bagno maria, aggiungere burro, miele e cornflakes, mescolando bene per uniformare il tutto. Successivamente, con l’aiuto di un cucchiaio, realizzare le rose del deserto e lasciarle in frigorifero per farle rassodare

Poesia di Pasqua per bambini, le 7 più famose da imparare