8/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @labuonaforchettacatering

Non solo muffin, sono moltissimi i dolci che in occasione di antipasti e aperitivi, amano trasformarsi in deliziose versioni salate. Ne è un caso la tipica colomba di Pasqua che, grazie all’unione di piccole girelle in pasta sfoglia, salumi e formaggio, si trasforma in una colomba salata “girella”, finger food dalla bontà assoluta, perfetta per essere consumata anche durante l’immancabile scampagnata di Pasquetta