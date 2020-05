Olive all'ascolana: la ricetta per prepararle a casa

Le Olive all'ascolana sono uno dei piatti più famosi e celebrati della cucina marchigiana. Ideali da gustare come antipasto, sono ormai apprezzate e diffuse in tutta Italia. Prepararle al meglio, però, richiede amore, attenzione e una rigorosa selezione delle materie prime. Sara Bonamini e Laura di Pierantonio de "La Cucina delle Ragazze" svelano i segreti per cucinarle senza commettere errori.

Olive all'ascolana: ingredienti

La prima cosa da fare per preparare delle ottime olive all'ascolana è selezionare gli ingredienti: devono essere di ottima qualità. Molto importante, ad esempio, è la carne da utilizzare per il ripieno. Questa deve essere composta, almeno per un chilo, da carne di manzo, cui vanno aggiunti 500 g di carne di maiale e 200 g di tachino. In alternativa si può anche utilizzare solo della mortadella. Completano il ricco ripieno: 2 carote, 5 uova (va calcolato un uovo per ogni 200 g di carne), parmigiano, noce moscata, una costa di sedano, mezza cipolla bianca, un quarto della scorza di un limone, vino bianco quanto basta e chiodi di garofano. Dunque si devono scegliere le olive ascolane tenere, che non possono essere denocciolate con le macchine, ma a mano come nella migliore delle tradizioni.