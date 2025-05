Infiorata 2025, tutti gli eventi da non perdere in Italia

La tradizionale manifestazione consiste nel realizzare tappeti per mezzo di fiori, solitamente in occsione della festività cattolica del Corpus Domini. In Italia, nel mese di maggio e giugno, dalla Liguria alla Sicilia, sono attese le più colorate e scenografiche ascolta articolo

Primavera è anche sinonimo di Infiorata, la tradizionale manifestazione che consiste nel realizzare tappeti per mezzo di fiori, spesso, ma non solo, in occasione della festività cattolica del Corpus Domini, che quest'anno cade il 22 giugno. In Italia, nel mese di maggio e giugno, dalla Liguria alla Sicilia, sono attese le infiorate più colorate e scenografiche.

L'Infiorata di Noto Dal 16 al 20 maggio Noto assisterà alla sua Infiorata in via Nicolaci. Il tema della 46esima edizione è “L’arte fa la pace: l’Infiorata che unisce, la speranza oltre i confini”. Verranno creati 16 bozzetti, la cui realizzazione inizierà nel pomeriggio di venerdì (16 maggio) e il tappeto sarà pronto per le visite dal giorno successivo fino al martedì successivo. L’allestimento del tappeto fiorito inizierà nel pomeriggio di venerdì 16 maggio e sarà visitabile da sabato 17 dalle ore 9 del mattino. L'Infiorata di Spello Spello, caratteristico borgo dell'Umbria, è noto per le sue Infiorate del Corpus Domini, grandi creazioni di decorazione a base floreale eseguite da artisti. I variopinti "tappeti" ornamentali si diramano lungo tutte le vie e le piazzette di Spello. L'Infiorata inizia domenica 15 giugno alle ore 10 con l'apertura del Museo delle Infiorate alle ore 10 in Piazza della Repubblica. Giovedì 19 giugno alle 18.30, nella Chiesa di Sant Maria Maggiore è invece attesa la Santa Messa degli Infioratori.