Fioriture, le otto da vedere in Italia in primavera

La lavanda di Sale San Giovanni, i girasoli della Val d'Orcia, i crocus di zafferano di Campo Imperatore, i tulipani di Valeggio sul Mincio e la lenticchia di Castelluccio di Norcia, i mandorli di Agrigento, il dente di leone della Val di Non e la camelia della Lucchesia. Ce n'è davvero per tutti in questo viaggio alla scoperta dei migliori posti d'Italia dove osservare le fioriture in primavera - e, perchè no, anche in estate