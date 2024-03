Albero europeo dell'anno 2024, vince il faggio comune di Breslavia

Lifestyle

Come creare un piccolo angolo di piante aromatiche per orto o balcone

Richiedono meno attenzioni rispetto ad altre piante, ma vanno comunque messe nelle migliori condizioni per crescere. Una zona asciutta e soleggiata è l’ideale per accoglierle. Indispensabili in cucina per insaporire ogni ricetta, racchiudono preziosi benefici per l’organismo. Dalle classiche a quelle più ricercate, ecco un elenco di varietà da coltivare. LA FOTOGALLERY

Il basilico è un ingrediente fondamentale della cucina mediterranea, esalta il sapore dei pomodori ed è il protagonista del pesto alla genovese. Si può coltivare in terra o in vaso, ma va preservata dalle temperature rigide: a fine autunno si possono raccogliere le foglie e congelarle o essiccarle. Richiede innaffiature frequenti perché non ama la siccità. Per stimolare la produzione di foglie e mantenere una vegetazione tenera e aromatica occorre cimare di frequente le infiorescenze

I fiori freschi della borragine si uniscono alle insalate, le foglie cotte si consumano come gli spinaci e come ripieno dei ravioli. È una pianta selvatica molto semplice da coltivare, che attrae api e insetti utili all'agricoltura. Non ama i travasi, perciò è meglio seminarla. È conosciuta anche come pianta officinale per le sue numerose proprietà benefiche, specialmente di carattere antinfiammatorio e disintossicante