Milano, Biblioteca degli Alberi premiata come modello di sostenibilità

Il progetto, realizzato da Fondazione Riccardo Catella e Coima, ha ricevuto il "Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development". Le candidature al premio erano più di 2600, provenienti da 144 Paesi di tutto il mondo

Uno spazio verde nella città più produttiva d’Italia. Sembra un miraggio e, invece, è proprio ciò che rappresenta BAM, la Biblioteca degli Alberi, a Milano. Il parco, situato in zona Garibaldi, è stato premiato come “Progetto di eccellenza per la gestione sostenibile dello spazio pubblico”, categoria all’interno del “Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development”. Il premio è promosso da "UN Habitat", programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani. La proclamazione ha avuto luogo durante il World Government Summit 2024 di Dubai. Il progetto, voluto da Fondazione Riccardo Catella e dal Gruppo Coima e disegnato dallo studio olandese Inside Outside|Petra Blaisse, si è distinto tra oltre 2600 candidature provenienti da 144 Paesi.

"Premio che ci rende orgogliosi" "Questo premio ci rende orgogliosi per le scelte e le collaborazioni portate avanti sin qui e ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione nello sviluppo di un'area urbana che abbia sempre più spazi verdi da vivere, che diventano luoghi di aggregazione importanti e funzionali a riconnettere città e natura", ha dichiarato l'Assessora all'Ambiente e Clima di Milano Elena Grandi. "Vogliamo replicare, anche in altre aree di rigenerazione, modelli come questo, dove la biodiversità e la ricchezza delle specie arboree stanno generando un impatto tangibile sia a livello ambientale che a livello didattico e culturale, costituendo una vera e propria biblioteca della natura, dove bambini e adulti possono entrare in contatto con varietà botaniche sconosciute e farne esperienza partecipando a diverse progettualità condivise".

Cos'è BAM Il parco Biblioteca degli Alberi è un giardino botanico esteso per dieci ettari. L'idea è nata nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana e architettonica "Porta Nuova", volto a rinnovare ed unificare i quartieri Garibaldi, Varesina ed Isola. Oltre a costituire uno spazio per rilassarsi, fare un picnic, allenarsi, portare a spasso i propri animali e, nel caso dei più piccoli, per giocare, BAM propone una serie di iniziative culturali. Sono oltre 250 gli appuntamenti gratuiti ogni anno, realizzati con la collaborazione di 271 istituzioni culturali. La Biblioteca si pone come un modello di sostenibilità, che è stato in grado di valorizzare la parte "green" di Milano, spesso troppo nascosta, e di avere un impatto positivo sul miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.