Spostamenti animali marini: pronta la prima mappa globale

Pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini, come balene, squali e tartarughe: è stata realizzata mettendo insieme i dati relativi a 12 mila esemplari di oltre cento specie diverse, monitorati via satellite per capire come le loro rotte intersecano le attività di pesca, il trasporto marittimo e l'inquinamento prodotto dall'uomo. Lo studio, che permette di identificare gli hotspot oceanici critici per la protezione della mega fauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio di ricerca internazionale MegaMove, formato da oltre 400 ricercatori di 50 Paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite. Diversi gli italiani che vi hanno preso parte, come Paolo Casale e Paolo Luschi dell'Università di Pisa, Francesco Ferretti del Virginia Tech, Angela Formia della Wildlife Conservation Society, Enrico Gennari del South African Institute for Aquatic Biodiversity ed Enrico Pirotta della University of St Andrews nel Regno Unito.