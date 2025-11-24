Belém, una mostra sull’impatto del clima sulle comunità amazzoniche

Alla Cop30 in Brasile è stato presentato il progetto “Esta è a floresta” dei volontari Barnabiti italiani. Un lavoro di ricerca che si è concentrato in particolare sugli abitanti di Benevides, tra la città e la foresta

In che modo il cambiamento climatico ha un impatto sulla vita delle comunità amazzoniche? A questa domanda prova a rispondere il progetto “Esta è a floresta” dei volontari Barnabiti italiani approdato nella città di Belém, in Brasile. Un progetto - che è anche una mostra fotografica - presentato al padiglione italiano della Cop30, la conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi climatica che si è tenuta proprio alle porte dell’Amazzonia.

Da oltre un secolo i Barnabiti operano su questo territorio che nelle ultime settimane è stato al centro del mondo. La base è nella Basilica di Nostra Signora di Nazaré, nel centro della città. Il cuore, tra l’altro, di una delle più partecipate processioni del mondo cattolico. “Esta è a floresta” è un lavoro di ricerca che si è concentrato in particolare sugli abitanti di Benevides, tra la città e la foresta. I volontari italiani hanno aiutato i ragazzi di questa comunità a raccontare per immagini l’impatto del cambiamento climatico. “Non esiste una linea chiara tra la periferia di Belém e l’inizio della foresta”, spiega padre Simone Giannicola: “E’ piuttosto una zona di frontiera, dove le baracche dell’area urbana si diradano lentamente lasciando spazio a una vegetazione sempre più fitta, interrotta qua e là da piccoli villaggi sparsi, fino ad arrivare alla massa impenetrabile della foresta amazzonica.

Per capire come dialogare con questa comunità, senza un approccio neocoloniale e facendo emergere la consapevolezza delle conseguenze della crisi climatica, la strada è stata dunque quella della fotografia. L’unica in grado di superare le barriere linguistiche. Dalla basilica la mostra si sposterà nelle scuole brasiliane per poi tornare in Italia. Con l’obiettivo di far capire che ciò che accade in Amazzonia, ha conseguenze climatiche anche a casa nostra.