Cop30, adottato l'accordo al ribasso: non c’è la roadmap

C’è l’accordo, non c’è la roadmap. Il percorso per abbandonare le fonti fossili responsabili della crisi climatica non fa parte delle decisioni finali della Cop30 che si è conclusa a Belém, in Brasile, un giorno dopo la scadenza ufficiale. Alla vigilia del vertice erano alte le aspettative su questo punto che ha trovato nei giorni finali l’opposizione durissima dei Paesi arabi.

Non si fanno dunque passi avanti rispetto a quanto era stato deciso due anni fa a Dubai, con quello storico “transitioning away from fossil fuels”. Al posto della roadmap c’è invece una iniziativa per spingere i Paesi a fare di meglio sui cosiddetti contributi determinati a livello nazionale. Cioè gli obiettivi climatici che i singoli Paesi, sulla base dell’accordo di Parigi, sono tenuti a presentare pubblicamente per limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali. Una soglia pericolosa che temporaneamente abbiamo superato, soprattutto per colpa di quelle fonti fossili che il testo non è riuscito a inserire.