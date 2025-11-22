Cop30, in bozza d'accordo manca piano per addio a combustili fossili

L'intesa ha rischiato di saltare per la prima volta nella storia della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Non ci sarà però nel testo del piano per affrancarsi da gas, petrolio e carbone. Secondo quanto trapela ci saranno invece misure per accelerare l’azione climatica, la rivisitazione delle barriere commerciali correlate e l'impegno a triplicare i fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a resistere a eventi meteorologici estremi

Hanno rischiato di saltare, ma alla fine si è trovato un compromesso: le bozze dell’accordo di chiusura della Cop30 di Belem sono in arrivo. Non ci sarà, nonostante le molte proteste in tal senso, un riferimento esplicito alla tabella di marcia di uscita dalle fonti fossili , come carbone, petrolio e gas. Lo ha già precisato il presidente della conferenza, André Correa do Lago. La proposta non è però andata perduta ed è possibile che ci si lavorerà in parallelo nei mesi a venire. Tra i punti principali dell’accordo, che ha ormai incassato l’appoggio dell’Unione europea, secondo quanto riporta Reuters ci sono invece misure per accelerare l’azione climatica, la rivisitazione delle barriere commerciali correlate e l'impegno a triplicare i fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a resistere a eventi meteorologici estremi.

I combustili fossili spaccano la Cop30

Il tema dei combustili fossili ha rischiato di far passare la Cop30 dell'Amazzonia — la prima a tenersi dopo che gli scienziati hanno dimostrato che sarà superato il limite di 1,5 gradi di riscaldamento globale indicato dall'Accordo di Parigi — come la prima a concludersi senza un’intesa. Nelle bozze circolate già ieri, 21 novembre, il termine "fonti fossili" era infatti sparito, sotto le pressioni di Russia, India e Arabia Saudita, ha accusato la ministra dell'ambiente francese, Monique Barbut. Oltre 30 Paesi, tra cui Colombia, Francia, Regno Unito e Germania, avevano quindi minacciato di porre il loro veto, portando i lavori ad allungarsi oltre la fine del summit.

Pichetto Fratin: “Bozza d'intesa Cop30 era l'unica possibile”

Per il ministro dell’Ambiente italiano, Gilberto Pichetto Fratin, l’accordo trovato era anche l’unico davvero possibile: “In un momento geopolitico quale quello attuale, dove è finita un'epoca e gli interessi e gli equilibri politici mondiali e quindi automaticamente le alleanze sono molto diverse rispetto al passato, devo dire che era l'unica soluzione fattibile, quindi deve essere vista con positivamente, con soddisfazione". La tabella di marcia sulla transizione dai combustibili fossili, ha aggiunto, "non è parte del documento della Cop30 perché in metà dei paesi sinceramente non condividevano questa posizione”.