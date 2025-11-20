Cop30, incendio a un padiglione: evacuato il sito di Belém. VIDEO

Il rogo è divampato nella zona dei padiglioni e i partecipanti sono stati fatti evacuare verso la green zone, dall'altra parte del complesso. Il fumo ha iniziato a diffondersi all'interno, mentre agenti della sicurezza e personale delle Nazioni Unite sono intervenuti con gli estintori nel tentativo di contenere le fiamme

Momenti di paura alla Cop30 di Belém, dove è scattato un allarme per un incendio di vaste proporzioni nella zona dei padiglioni. Il sito è stato evacuato su ordine degli agenti di sicurezza verso la green zone, dall'altra parte del complesso. Le fiamme sono divampate presso lo stand di un Paese situato vicino all’ingresso, non lontano da quello dell'Italia, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno. Gli addetti hanno tentato di domare l’incendio con estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere l’area al sicuro. L'incendio è stato poi messo "sotto controllo", come comunicato dal ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino, che ha aggiunto che non ci sono stati feriti.