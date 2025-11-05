Cop30 in Brasile, quali leader mondiali saranno presenti (e quali no). FOTO
Presenti il francese Macron, il tedesco Merz e l’inglese Starmer, ma non ci saranno né Donald Trump né Xi Jinping. Assente anche la premier Giorgia Meloni, con l’Italia che è rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani
- Sembra destinata a non aprirsi sotto i migliori auspici la Cop30 a Belém, in Brasile. Sarebbero infatti meno di 60 i leader mondiali ad aver confermato la loro presenza al vertice dei leader, in programma il 6 e il 7 novembre, e che di fatto aprirà l’evento. Si tratta di una netta diminuzione rispetto al 2024, quando furono 75.
- Tra i principali leader a non partecipare al vertice dei leader c’è la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Al suo posto a Belém ci sarà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
- Chi invece volerà in Brasile per incontrare gli altri leader per discutere di clima è il presidente francese, Emmanuel Macron.
- Oltre a Emmanuel Macron, anche il cancelliere tedesco sarà a Belém per il vertice tra i leader: è infatti confermata la presenza di Friedrich Merz.
- Al vertice dei leader del 6 e 7 novembre ci sarà anche il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Non sarà però l’unico rappresentate del Paese: alla Cop30 è infatti prevista anche la partecipazione del principe William, in rappresentanza di Re Carlo III.
- Presente anche l’Unione europea, che sarà rappresentata a livello più alto: a Belém ci sarà infatti la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.
- Chi invece non ci sarà è Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti, dopo aver ritirato il Paese dagli accordi di Parigi per la seconda volta, non si presenterà alla Cop30. E non solo: la Casa Bianca ha fatto sapere che alla Conferenza di Belém non sarà inviato nessun membro di alto rango dell’amministrazione.
- Non sarà solo il leader della prima economia mondiale a non partecipare alla Conferenza di Belem, ma anche quello della seconda: Xi Jinping infatti non sarà presente in Brasile. La Cina - il Paese che emette più gas che riscaldano il pianeta - invia comunque una delegazione, che sarà guidata dal vicepremier Din Xuexiang.
- A fare gli onori di casa sarà il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, il cui Paese ospita l’evento globale per le discussioni e i negoziati sui cambiamenti climatici.
- Tra chi non sarà presente all’evento c’è anche l’Austria, che sarebbe stata frenata dagli alti costi per partecipare: secondo il Sole 24 Ore Radiocor sarebbero proprio i prezzi esorbitanti degli alloggi in città ad aver creato incertezza sulla partecipazione di diverse delegazioni. Secondo quanto riportato da Reuters, il Brasile avrebbe offerto cabine gratis su navi da crociera per aiutare i Paesi più poveri a partecipare.