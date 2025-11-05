Offerte Sky
Cop30 in Brasile, quali leader mondiali saranno presenti (e quali no). FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Presenti il francese Macron, il tedesco Merz e l’inglese Starmer, ma non ci saranno né Donald Trump né Xi Jinping. Assente anche la premier Giorgia Meloni, con l’Italia che è rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani

