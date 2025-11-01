Flottiglia indigena solca Rio delle Amazzoni verso la COP30

Sessanta comunità indigene latinoamericane hanno avviato dal ghiacciaio Cayambe, in Ecuador, un viaggio fluviale di 3.000 km verso Belem per il summit COP30. La flottiglia “Yaku Mama” chiede giustizia climatica e lo stop ai combustibili fossili. Lungo il percorso i partecipanti denunciano i danni ambientali e chiedono voce nei negoziati globali sul clima. L’arrivo è previsto il 7 novembre.