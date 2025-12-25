Uk, famiglia reale inglese alla messa di Natale

Offerte Sky
A Sandringham, in Inghilterra, la famiglia reale inglese ha preso parte alla messa di Natale. Alla funzione hanno preso parte la principessa Anna, il duca e la duchessa di Edimburgo e la nipote del re Zara. Assente invece Andrea, privato dei suoi titoli a causa dei legami con Jeffrey Epstein.

