Raid Usa contro l'Isis nel nord-ovest della Nigeria

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro miliziani legati allo Stato islamico nel nord-ovest della Nigeria, su richiesta del governo di Abuja. Washington ha motivato l’operazione con la necessità di fermare violenze mirate contro comunità cristiane nella regione. Il raid è stato annunciato dal presidente Donald Trump e confermato dai vertici militari statunitensi.
