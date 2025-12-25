Roma, benedizione Urbi et Orbi di Natale di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha pronunciato la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Il Pontefice ha condannato i conflitti in corso in Ucraina, Sudan, Mali, Myanmar, Thailandia e Cambogia. “Possano le parti coinvolte trovare il coraggio di impegnarsi in un dialogo sincero”, ha detto il Santo Padre.
