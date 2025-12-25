Offerte Sky
Roma, benedizione Urbi et Orbi di Natale di Papa Leone XIV

Mondo

Papa Leone XIV ha pronunciato la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro. Il Pontefice ha condannato i conflitti in corso in Ucraina, Sudan, Mali, Myanmar, Thailandia e Cambogia. “Possano le parti coinvolte trovare il coraggio di impegnarsi in un dialogo sincero”, ha detto il Santo Padre.

