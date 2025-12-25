Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Somalia, cittadini al voto per prime elezioni a Mogadiscio

Mondo

A Mogadiscio, in Somalia, i cittadini si sono recati alle urne per le prime elezioni municipali basate sul sistema "una persona, un voto". Il voto è stato preceduto da un’intensa campagna elettorale in tutta la capitale e da minacce da parte del gruppo terroristico Al-Shabaab.

Prossimi video

Betlemme, prime celebrazioni dopo due anni di guerra, Pizzaballa: Gaza soffre acora

Mondo

Somalia, cittadini al voto per prime elezioni a Mogadiscio

Mondo

Usa, polizia ferma Babbo Natale per eccesso di velocità

Mondo

Messa di Natale, il Papa: "Penso alle tende di Gaza"

Mondo

Guerra in Ucraina, Zelensky: Speriamo tutti che Putin muoia. Il Cremlino: leader pieno di odio, inadeguato per diplomazia

Mondo

Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città

Mondo