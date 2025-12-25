Offerte Sky
Betlemme, cardinale Pizzaballa celebra messa di Natale

Mondo

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la messa di Natale nella Chiesa della Natività di Betlemme, nella Cisgiordania occupata da Israele. La città si era astenuta dalle celebrazioni pubbliche del Natale negli ultimi due anni a causa della guerra a Gaza.

