Betlemme, cardinale Pizzaballa celebra messa di Natale

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la messa di Natale nella Chiesa della Natività di Betlemme, nella Cisgiordania occupata da Israele. La città si era astenuta dalle celebrazioni pubbliche del Natale negli ultimi due anni a causa della guerra a Gaza.
