Uragani, i più potenti e distruttivi della storia, da Harvey a Katrina

L'evento che ha provocato maggiori danni è Katrina, che nel 2005 causò la morte di oltre 1.800 persone e una devastazione per 125 miliardi di dollari. Il più intenso, secondo la velocità dei venti, è Allen: nel 1980 arrivò a picchi di 305 km/h. Il maggior numero di vittime fu causato dal "Grande uragano dei Caraibi" (1780), tra 22mila e 27mila morti, seguito da Mitch, che nel 1998 ne fece più di 11mila