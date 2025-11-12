Offerte Black Friday
Inquinamento, chi emette più CO2? Il ruolo di Cina, Usa e Ue

Alla Cop30, in corso in Brasile, l’attenzione è puntata sulle emergenze climatiche. Uno degli aspetti più dibattuti, in questo senso, è il taglio delle emissioni di CO2. Ma  perché è così difficile individuare le responsabilità dei vari Paesi? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda l'11 novembre

Alla Cop30, in corso in Brasile, l’attenzione è puntata sulle emergenze climatiche. Uno degli...

