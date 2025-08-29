Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
NEW ORLEANS - SEPTEMBER 09: Houses are seen submerged under water September 9, 2005 in New Orleans, Louisiana. Thousands of residents of the Gulf Coast are still without electricity or access to basic amenities after the devastating hurricane swept through the area twelve days ago, likely claiming the lives of thousands. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Venti anni fa l’uragano Katrina devastava New Orleans, le foto simbolo di quei giorni

Mondo fotogallery
15 foto
©Getty

Durante l'ultima settimana di agosto del 2005 un vortice tropicale formatosi sopra le Bahamas si trasformò nell’uragano Katrina, con enormi danni soprattutto in Louisiana e nella capitale New Orleans

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi, il massiccio attacco russo su...

16 foto

Venti anni fa l’uragano Katrina a New Orleans, le foto simbolo

Mondo

Durante l'ultima settimana di agosto del 2005 un vortice tropicale formatosi sopra le Bahamas si...

15 foto
NEW ORLEANS - SEPTEMBER 09: Houses are seen submerged under water September 9, 2005 in New Orleans, Louisiana. Thousands of residents of the Gulf Coast are still without electricity or access to basic amenities after the devastating hurricane swept through the area twelve days ago, likely claiming the lives of thousands. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Riforma Irpef, chi beneficerebbe dal taglio della seconda aliquota?

Economia

Nella prossima Legge di Bilancio, è possibile che il governo intervenga a sostegno del ceto medio...

7 foto
Riforma Irpef

Napoli, Azienda ospedaliera dei Colli aderisce al digiuno per Gaza

Cronaca

Il personale sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera napoletana ha aderito, insieme...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'intervento della premier...

16 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ancora decine di morti a Gaza, per bombe e per fame: allarme Onu. LIVE

    live Mondo

    Fonti negli ospedali della Striscia hanno riferito ai reporter di Al Jazeera che almeno 50...

    Ucraina, Usa annunciano vendita armi per 825 milioni. DIRETTA

    live Mondo

    L'amministrazione Trump ha approvatola òa misura che includerà missili a raggio esteso e relative...

    Yemen, media: "Ucciso primo ministro Houthi in raid Israele a Sana'a"

    Mondo

    Ahmed Ghaleb Al-Rahwi sarebbe morto ieri durante un attacco sferrato ieri da Tel Aviv. Lo...