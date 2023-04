8/11 ©Getty

TARTARUGA NELLA PLASTICA - Sempre a proposito della plastica, sono diversi gli scatti che vedono animali alle prese con questo nuovo elemento nel loro habitat. Tra questi ci sono le tartarughe, come in questo caso dove si vede un piccolo appena nato lottare contro una rete di plastica per raggiungere il mare sulla spiaggia di Samandag a Hatay, in Turchia. Secondo alcune ricerche, nel 2021 la morte di una tartaruga su tre sulla costa mediterranea della Turchia è avvenuta a causa dei rifiuti di plastica, per un totale di 32.200 cuccioli di tartaruga marina deceduti