Sversamento di olio combustibile a Lampedusa: chiazze nere in mare

Le macchie sono comparse tra la Guitgia e Cala Croce, ma non è ancora chiara la provenienza

Grosse chiazze nere sono comparse fra la Guitgia e Cala Croce, a Lampedusa. C'è stato uno sversamento di oli combustibili, ma al momento non è chiaro da dove provenga. Nel tratto di mare, uno dei più belli dell'isola, sono accorsi i vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, il sindaco Filippo Mannino e il personale dell'area marina protetta che sta cercando, con dei pannelli assorbenti, di limitare il danno ambientale. Non è escluso, ma le verifiche sono ancora in corso, che qualche nave possa aver scaricato al largo gli oli combustibili che, grazie alle correnti, sono arrivati fino alla costa.