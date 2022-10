Si sono costituiti nel carcere di Arezzo i due giovani condannati per la tentata violenza sessuale su Martina Rossi, la studentessa genovese morta nell'estate del 2011 a Palma di Maiorca: la ragazza cadde nel vuoto da una camera di albergo, mentre tentava di sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, questi i loro nomi, sono stati condannati a tre anni in Cassazione il 7 ottobre 2021. I due giovani, dopo la sentenza della Suprema Corte, avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. Martina Rossi, Cassazione conferma condanne a 3 anni per tentata violenza sessuale