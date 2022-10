Auto in sosta selvaggia rallentano l'ambulanza: donna morta a Napoli

"Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta", lo ha reso noto sui social Nessuno tocchi Ippocrate, organizzazione napoletana a difesa dei professionisti del settore sanitario. Il fatto, si legge nel post, è accaduto a Napoli, in salita Pontecorvo. Sui social è stata postata la foto che ritrae un'ambulanza bloccata da alcune macchine in sosta. "Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori - spiega il post - l'equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardiopolmonare".

Ruggiero: “Ogni giorno le ambulanza vengono rallentate”

"Ogni giorno, ogni giorno a Napoli le ambulanze del 118 vengono rallentate se non fermate da auto in sosta selvaggia ma a quanto ricordo un paziente in attesa dei soccorsi non era mai morto per questo. C'era sì stato un aggravamento delle sue condizioni ma un decesso mai. È un fatto gravissimo e mi auguro che venga considerato un omicidio stradale", afferma Manuel Ruggiero, medico, è il presidente dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. "I soccorritori hanno spostato a mano le macchine e alla fine sono riusciti ad arrivare a casa della signora - racconta all'ANSA - la telefonata era arrivata stamattina al 118 per una richiesta di soccorso per malore, per perdita di conoscenza di una donna. Quanto tempo si è perso a causa delle auto in sosta? Dire circa venti minuti. Tra l'altro, dopo che la prima ambulanza è rimasta bloccata, è stata inviato un secondo mezzo ma ha subito la stessa sorte". "Inviteremo la famiglia a denunciare l'accaduto - conclude - spesso gli operatori del 118 vengono aggrediti perché arrivano in ritardo. Noi partiamo di solito 30 secondi dopo la richiesta di soccorso. Il ritardo è quasi sempre dovuto a incivili che non si spostano, che se ne fregano e parcheggiano dove vogliono e che questa volta hanno causato il decesso di una donna"



Borrelli: “Episodio gravissimo”

“Un episodio gravissimo che non può cadere nel dimenticatoio o essere derubricato a casualità. Bisogna accertare le precise responsabilità di quanti, con il loro comportamento scellerato, hanno ostacolato i soccorsi e se il ritardo sia stato determinante per la morte della donna", ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.