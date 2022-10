Ragazzina di 13 anni scomparsa vicino a Roma, indagano i carabinieri

Una ragazzina di 13 anni è scomparsa dalle 19 di ieri sera da Anguillara Sabazia, provincia di Roma. Il sindaco del paese laziale attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: "Siamo in contatto con la famiglia e con le Forze dell'Ordine. Mettiamo a disposizione la nostra pagina per qualsiasi informazione o segnalazione che può aiutare la ricerca". I genitori avrebbero denunciato la scomparsa ai carabinieri, al lavoro per ritrovare la 13enne, anche se al momento non si eslcude l'allontanamento volontario. Nelle ricerche coinvolti i vari reparti delle forze di sicurezza. La ragazza, secondo quanto si apprende, non avrebbe portato nulla con sé, e avrebbe lasciato a casa anche il telefonino.