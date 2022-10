È stata ritrovata alla stazione Fs di Viterbo Arianna Tamanti, la ragazza di 13 anni di Anguillara Sabazia, che ieri sera si era allontanata da casa nel Comune di Anguillara. Dopo il controllo alla banca dati la polizia ha contattato i carabinieri di Anguillara che hanno subito informato la famiglia. Ora i genitori sono in viaggio per recuperare la minore che nel frattempo è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. E' stata ritrovata in buone condizioni di salute