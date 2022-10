Morte Martina Rossi, i due condannati si sono costituiti ad Arezzo

La giovane morì il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca, volendo sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. Condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 per tentata violenza sessuale, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi si sono costituiti nel carcere di Arezzo ascolta articolo Condividi

Dieci anni per arrivare a una sentenza di condanna. Un altro ancora per l’esecuzione della pena. Si sono costituiti in carcere, ad Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021, per la tentata violenza sessuale nei confronti della studentessa genovese Martina Rossi.

Per i giudici della suprema corte c'è un'"unica verità processuale" su quanto accaduto all'alba del 3 agosto 2011. Fu allora che Martina morì, a 20 anni, precipitando dalla terrazza di una camera di albergo a Palma di Maiorca, dove si trovava in vacanza con le amiche. Secondo quanto ricostruito, stava fuggendo dai due coetanei che alloggiavano nella stessa struttura. Uno scenario complesso da ricostruire, ma già delineato dalla sentenza di primo grado. La 20enne in quel frangente si era rifugiata sul balcone della camera 609, quella di Vanneschi e Albertoni, cercando di sfuggire a un loro tentativo di aggressione. Poi, provando a scavalcare per raggiungere la stanza accanto, aveva perso l'equilibrio cadendo dal sesto piano.