Milano, ritrovato dopo 7 anni: torna a casa il pappagallo Gino

Si era perso 7 anni fa ma la storia di Gino, un pappagallo cenerino a coda rossa, ha avuto un lieto fine. Questo esemplare esotico, particolarmente vulnerabile alle basse temperature invernali italiane, è stato ritrovato dopo essere fuggito dalla sua casa nel 2018. A fine marzo, i volontari dell'Enpa di Monza sono stati contattati da un cittadino che aveva trovato il pappagallo. Grazie alla presenza di un anello di marcatura, i militari del Nucleo Cites di Milano sono riusciti a tracciare l'origine di Gino fino all'allevamento dove era nato nel 2004. Il pappagallo cenerino è una specie protetta e in via di estinzione, tutelata dalla Convenzione Cites, che impone regole rigorose per la sua detenzione e commercio. Dai registri conservati dall'allevatore, i militari hanno individuato la vendita di Gino nel 2005 e hanno quindi contattato l'allora acquirente, tale signor Sergio. Quest'ultimo ha confermato di aver perso il pappagallo sette anni fa e, nonostante la denuncia di smarrimento, non aveva mai smesso di cercarlo. La notizia del ritrovamento ha suscitato grande emozione: Gino era vivo e in buona salute. Dopo le verifiche sanitarie e la conferma della regolarità della documentazione, il pappagallo ha finalmente potuto riabbracciare il suo legittimo proprietario.