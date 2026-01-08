Offerte Sky
Tentato omicidio a Ventimiglia, donna si butta dal balcone per salvarsi dal compagno

La donna ha riportato un politrauma, è grave ma salva, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno allertato anche l’elisoccorso

Per fuggire all’aggressione del compagno che l’ha colpita con un coltello, una donna di Ventimiglia si è gettata dal primo piano della sua abitazione, riuscendo così a salvarsi. Ha riportato un politrauma, è grave ma salva, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno allertato anche l’elisoccorso. È accaduto poco dopo le 11 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti.

