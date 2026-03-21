Funerali Bossi, misure di sicurezza e maxischermo: solo 400 in chiesa

Entreranno solo familiari, "ospiti" e "vecchi amici" del Senatùr per i funerali di domani nel monastero di San Giacomo a Pontida, ai quali partecipanno molte cariche dello Stato, a partire dalla premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Sarà domani a Pontida l'ultimo viaggio di Umberto Bossi, nelle valli bergamasche, che videro la nascita della Lega Nord negli anni Novanta. La famiglia ha scelto l'abbazia di San Giacomo, luogo simbolo dove la Lega, dal 1990, ha celebrato ogni anno (tranne nel 2004, dopo la sua malattia) il raduno identitario, e che il fondatore della Lega Nord amava visitare prima di ogni ritrovo. Il funerale inizierà alle 12 e all'interno della chiesa potranno entrare solo familiari, amici e ospiti, circa 400 persone, tante quanti sono i posti disponibili. La piazza sarà parzialmente chiusa in considerazione anche della presenza di molte figure istituzionali, fra cui la premier Giorgia Meloni, il segretario di Fi e vicepremier Antonio Tajani, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia del senatur ha affidato l'organizzazione dei funerali, il ministro Roberto Calderoli e ovviamente tutti i governatori e vertici della Lega, dal lombardo Attilio Fontana, a Luca Zaia.
Il maxischermo
Per consentire la partecipazione del "popolo leghista" e non solo alla cerimonia, è previsto lo spazione nel vialetto di circa cento metri di fronte alla Chiesa, oltre al maxischermo e diretta streaming. All'esterno sarà riservata un'area per i giornalisti che non potranno entrare nell'abbazia. "I posti sono pochi e ci sono esigenze di sicurezza: per questo i media non potranno entrare", fanno sapere dalla Lega. Parte della piazza sarà chiusa per ragioni di sicurezza.
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