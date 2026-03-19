Il 19 marzo 2026 si è spento il fondatore della Lega Nord, movimento politico nato nel 1984 per rappresentare le istanze del Settentrione contro "Roma ladrona". In Parlamento dal 1987, Bossi sale al governo con l’arrivo di Silvio Berlusconi nel 1994 grazie al quale diventa ministro delle Riforme. Noto il suo impegno per la Padania, si è opposto alla svolta nazionalista di Matteo Salvini, che negli ultimi anni ha portato il movimento da lui fondato a conquistare voti anche al Sud