Morto Umberto Bossi, Meloni: “Diede apporto fondamentale a formazione primo cdx”. ReazioniPolitica
Introduzione
Sono diversi i messaggi di cordoglio pubblicati da esponenti politici, di maggioranza e opposizione, alla notizia della scomparsa del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi morto oggi, 19 marzo, all'età di 84 anni, all'ospedale di Circolo di Varese.
La premier Giorgia Meloni: "Diede fondamentale apporto a primo centrodestra".
Quello che devi sapere
Tajani: "Protagonista del cambiamento in Italia"
Antoni Tajani è stato tra i primi leader a pubblicare un messaggio di cordoglio per il fondatore della Lega Nord. "Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace", ha scritto su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia.
Per approfondire: È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega: aveva 84 anni
Conte: "Bossi un protagonista della storia politica recente"
Dall'opposizione, il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, definisce Bossi come un "protagonista" della storia politica recente in Italia. Esprimo il mio cordoglio, anche a nome del Movimento 5 stelle, ai suoi cari e alla comunità politica della Lega, che perde il suo storico fondatore e una personalità di assoluto riferimento", dice l'ex premier.
La Russa: "Perdo un amico, un gigante della politica"
Con la scomparsa di Umberto Bossi perdo un amico, un pezzo della nostra storia politica. Non molto tempo fa lo avevo sentito e gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo. Non ho fatto in tempo e per me e' un cruccio. Non tocca a me ricordare l'incidenza che Bossi, fondatore della Lega, ha determinato nella politica italiana. Comunque lo si giudichi, e' stato un gigante", così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Crosetto: "Ho avuto l'onore di scherzare con lui"
"Ho avuto l’onore di conoscerlo, di lavorare con lui, di scherzare con lui, di confrontarmi e discutere con lui", scrive sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
Zaia: "Non il Nord ma tutto il Paese deve dire grazie a Bossi"
"Non è il Nord che deve dire grazie a Umberto Bossi ma tutto il Paese", scrive in una notta l'ex governatore leghista del Veneto, Luca Zaia. "Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica la storia repubblicana sarebbe stata molto differente, priva di un grande interprete della necessità di dare risposte alle istanze dei cittadini delle regioni settentrionali e con esse soluzioni a tutta la società italiana", prosegue Zaia.
Centinaio: "Ha segnato la storia di questo Paese
"Umberto Bossi ha segnato la storia di questo Paese, ha raccolto una comunità attorno a ideali, principi, obiettivi che sono nati e continueranno a vivere grazie a lui. Per noi della Lega non è facile dirgli addio, per questo oggi con il cuore affranto vogliamo dirgli solo grazie", afferma in una nota Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato in quota Lega.
Casini: "Indomito lottatore"
In una nota l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini ha voluto ricordare il leader del Carroccio. "Saluto con affetto e nostalgia Umberto Bossi, un indomito lottatore, un uomo rude e scomodo, ma anche profondamente buono. Ha segnato la storia della politica italiana: merita il rispetto non solo degli amici ma anche dei suoi oppositori", ha scritto il senatore centrista.
Per approfondire: Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria