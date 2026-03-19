"L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari", recita una nota del Carroccio. Il leader Salvini cancella tutti gli impegni e riparte in direzione Milano

La Lega si ferma per onorare la scomparsa del suo fondatore Umberto Bossi, morto stasera a 84 anni (LA FOTOSTORIA). "L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari", recita una nota emessa dal Carroccio poco dopo l'annuncio della morte di Bossi. "Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati", aggiunge il comunicato, spiegando che il segretario Matteo Salvini ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e che tornerà a Milano con il primo volo.