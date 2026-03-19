"L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari", recita una nota del Carroccio. Il leader Salvini cancella tutti gli impegni e riparte in direzione Milano
La Lega si ferma per onorare la scomparsa del suo fondatore Umberto Bossi, morto stasera a 84 anni (LA FOTOSTORIA). "L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari", recita una nota emessa dal Carroccio poco dopo l'annuncio della morte di Bossi. "Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati", aggiunge il comunicato, spiegando che il segretario Matteo Salvini ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e che tornerà a Milano con il primo volo.
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Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni
Il 19 marzo 2026 si è spento il fondatore della Lega Nord, movimento politico nato nel 1984 per rappresentare le istanze del Settentrione contro 'Roma ladrona'. In Parlamento dal 1987, Bossi sale al governo con l’arrivo di Silvio Berlusconi nel 1994 grazie al quale diventa ministro delle Riforme. Noto il suo impegno per la Padania, si è opposto alla svolta nazionalista di Matteo Salvini, che negli ultimi anni ha portato il movimento da lui fondato a conquistare voti anche al Sud