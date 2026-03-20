Il figlio Riccardo, avuto dal primo matrimonio con Guidali, ha sempre gravitato perlopiù fra Varese e Milano. Ha frequentato gli ambienti sportivi motoristici partecipando a gare di rally, ha lavorato poi come assistente parlamentare, ed è finito sui giornali per varie vicende giudiziarie e problemi personali.

Umberto Bossi e il figlio Riccardo - ©Ansa