Umberto Bossi, le mogli, i figli e la vita privata del fondatore della LegaPolitica
Introduzione
Il fondatore della Lega Nord è morto a 84 anni all'ospedale di Varese. Dai genitori, ai tre figli nati da due matrimoni diversi, per il senatùr la famiglia è stata sempre un punto di riferimento
Quello che devi sapere
La famiglia d'origine
Il papà Ambrogio Bossi era un operaio tessile, la mamma Ida Mauri lavorava come portinaia. Il fondatore della Lega aveva due fratelli: Franco, morto nel 2021, e Angela. La sua vita fu segnata fin da giovane dalla politica, con una militanza nelle file della sinistra intorno agli anni Settanta.
Il primo matrimonio
Il 31 agosto 1975, dopo cinque anni di relazione, Bossi si sposò con Gigliola Guidali, commessa di Gallarate (in provincia di Varese). Bossi aveva quasi 34 anni, era iscritto alla facoltà di medicina e non aveva un lavoro fisso.
Il primo figlio e il divorzio
Nel 1979 Guidali e Bossi ebbero un figlio, Riccardo. Nel 1982 Guidali chiese e ottenne la separazione da Bossi. In delle interviste, racconterà di aver voluto separarsi dopo aver scoperto che non si era laureato in medicina.
Il secondo matrimonio
All'inizio degli anni Ottanta, durante una conferenza, Bossi incontrò Manuela Marrone. Nata a Catania nel 1953, si era poi trasferita a Milano, dove lavorava come insegnante elementare. Il loro rapporto coincise con la nascita di quella che sarebbe poi diventata la Lega Nord. Dopo diversi anni di relazione, Bossi e Marrone si sposarono il 21 gennaio 1994 e da quel momento rimasero sempre insieme.
Gli altri figli
Dall'unione tra Bossi e Marrone sono nati tre figli: Renzo, nato nel 1988 e in seguito consigliere regionale lombardo, Roberto Libertà, nato nel 1990 e attivo nello staff politico del padre, ed Eridano Sirio, nato nel 1995. Per Bossi la famiglia è sempre stata un punto di riferimento, anche durante il periodo di attività politica più intensa.
La famiglia parte della sua vita politica
Ci sono diverse foto che raccontano la presenza costante della moglie Marrone nella vita politica di Bossi. Spesso il leader della Lega era accompagnato negli impegni anche dai figli.
Il figlio Riccardo
Il figlio Riccardo, avuto dal primo matrimonio con Guidali, ha sempre gravitato perlopiù fra Varese e Milano. Ha frequentato gli ambienti sportivi motoristici partecipando a gare di rally, ha lavorato poi come assistente parlamentare, ed è finito sui giornali per varie vicende giudiziarie e problemi personali.
Renzo "Il Trota"
Renzo, il primo figlio nato dall'unione con Marrone, è stato soprannominato "Il Trota". Ha seguito fin da subito il padre nella sua carriera politica, partecipando attivamente a comizi e iniziative del partito. Quando al padre venne chiesto se considerasse Renzo come il suo "delfino", lui rispose di ritenerlo piuttosto una "trota". Da qui il soprannome che si è poi portato dietro. Chiuso l'impegno politico dopo un'inchiesta giudiziaria, Renzo ha intrapreso un attività agricola con il fratello Roberto Libertà.