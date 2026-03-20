Molto si è discusso in queste ultime settimane di campagna referendaria della politica come militanza, a tratti estrema. Bossi ne è stato forse il più grande fautore, con comizi lontani dalle tradizionali conferenze stampa e vicini a riti collettivi fatti di urla, applausi e gesti teatrali. Si allontanava dalla televisione come mezzo principale per raccogliere proseliti, privilegiando la piazza e il contatto diretto, specie sul pratone di Pontida, dove ancora oggi una volta all’anno si riunisce quella che è diventata la nuova Lega.