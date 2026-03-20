Addio a Bossi, Salvini: “Lascia un’eredità morale. Mai arrendersi”

"Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea geniale, innovativa, rivoluzionaria, democratica e criticata". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà, rendendo omaggio al fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo a 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha ricordato con parole personali Umberto Bossi ( LA FOTOSTORIA ), scomparso il 19 marzo a 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. “Lascia tanto. Lascia un’eredità morale, valoriale, spirituale e di battaglia. Mai mollare, mai arrendersi: se si cade, ci si rialza”, ha dichiarato Salvini a Radio Libertà, rendendo omaggio al fondatore del Carroccio.

Salvini: “Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea”



“È doveroso che sia la sua radio ad accompagnarlo in queste ore. Oggi doveva essere per me la giornata di chiusura della campagna referendaria, ma la Lega ha annullato tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c’è grazie a lui”, ha aggiunto Salvini. Il segretario della Lega ha poi ricordato: "Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea. Un’idea geniale, innovativa, rivoluzionaria, democratica e criticata. Noi voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo".

“La Lega è in forma e gagliarda come la voleva Bossi”



"Questo venerdì mattina siamo qua a tornare a Varese col volto un po' più tirato”, ha riferito Salvini in collegamento radio, mentre stava per prendere l’aereo per raggiungere la città dove è morto il fondatore della Lega . "Lui usava spesso questo aggettivo, gagliarda: 'Voglio una Lega gagliarda' e penso che l'abbia costruita bene e la ritrovi ancora bene”, ha aggiunto. "Questa Lega gagliarda, in forma determinata, in crescita, ancora oggi spesso sola contro tutti. Però siamo nati così, siamo cresciuti così. Probabilmente ci ha anche irrobustito nella mente e nel fisico".

“Bossi ha sempre rinnovato la sua tessera”



"Aveva sempre rinnovato la tessera”, ha aggiunto l'attuale segretario del Carroccio. “Abbraccio chi si unirà a questa giornata di cordoglio e amicizia”, ha concluso durante la puntata speciale dedicata a Umberto Bossi su Radio Libertà.

“Federalisti in Italia per forza sono sovranisti in Ue”



"Essere identitari e federalisti in Italia significa essere per forza sovranisti in Europa", ha aggiunto Salvini. "A Bruxelles stanno cercando di svuotare non solo le regioni, i comuni, ma anche gli Stati nazionali, i poteri, le responsabilità, i denari, capacità di scelta, quindi autonomisti e federalisti in Italia e sovranisti in Europa è un mix dovuto e doveroso", ha concluso.