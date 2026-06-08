Quattro i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino: Massimo Mulas, Ivan Cermelli, Sara Dettori e Loredana De Marco
Urne chiuse e spoglio in corso a Porto Torres, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, si è votato al primo turno delle amministrative per eleggere il nuovo sindaco (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA).
I candidati
Corre per un secondo mandato Massimo Mulas, eletto per la prima volta nel 2020: è appoggiato dalla coalizione del campo largo del centrosinistra, composta da cinque liste: Pd, MoVimento Cinque Stelle, Avs – Alleanza Verdi e Sinistra, Orizzonte Comune e Porto Torres Avanti. Il nome su cui punta il centrodestra è invece quello di Ivan Cermelli, sostenuto da tre liste che mettono insieme Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (in un’unica lista) e Porto Torres Civica Cermelli. In corsa anche Sara Dettori, alla guida di una nuova coalizione civica formata dal Partito Sardo d’Azione di Porto Torres, Sardegna Vera e Sardegna al Centro (che fa capo a Sardegna al Centro 20Venti). Corre anche Loredana De Marco, ex presidente del consiglio comunale della giunta di Sean Wheeler (dal 2015 al 2018), con la lista civica Porto Torres C’è.
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