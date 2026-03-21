Per le due vittime trovate in un edificio diroccato al Parco degli Acquedotti si segue la pista anarchica. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano infatti legati al gruppo di Alfredo Cospito, l'anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. Dalle prime verifiche sembra che i due stessero fabbricando un ordigno artigianale. Sotto la lente logistica ed eventuale filiera che ha fornito esplosivo ascolta articolo

Dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone avvenuta nel crollo di un casale nel parco degli Acquedotti a Roma, gli inquirenti stanno indagando sulla rete anarchica che conta appartenenti in diverse città italiane. I due, legati al gruppo di Alfredo Cospito, l'anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis, sono morti in seguito a una deflagrazione che ha causato il cedimento del tetto di un casolare abbandonato. Per gli investigatori sono stati proprio loro a causare l’esplosione probabilmente mentre assemblavano un ordigno artigianale.

Le perquisizioni La scorsa notte la Digos della Capitale ha effettuato cinque perquisizioni nei confronti di appartamenti a quella galassia. Gli agenti hanno sequestrato vario materiale di area anarchica, ma che non sarebbe attinente all'episodio. Ascoltate due persone riconducibili allo stesso contesto, che al momento non risulterebbero collegati all'azione che i due intendevano mettere in atto. Chi indaga è al lavoro sulla logistica, in particolare sul perché avevano scelto quel casale, e sull'eventuale filiera che ha fornito l'esplosivo. Vedi anche Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare