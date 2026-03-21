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Roma, anarchici morti nel crollo di un casale: perquisizioni e indagini in corso

Cronaca
©Ansa

Per le due vittime trovate in un edificio diroccato al Parco degli Acquedotti si segue la pista anarchica. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano infatti legati al gruppo di Alfredo Cospito, l'anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. Dalle prime verifiche sembra che i due stessero fabbricando un ordigno artigianale. Sotto la lente logistica ed eventuale filiera che ha fornito esplosivo

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Dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone avvenuta nel crollo di un casale nel parco degli Acquedotti a Roma, gli inquirenti stanno indagando sulla rete anarchica che conta appartenenti in diverse città italiane. I due, legati al gruppo di Alfredo Cospito, l'anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis, sono morti in seguito a una deflagrazione che ha causato il cedimento del tetto di un casolare abbandonato. Per gli investigatori sono stati proprio loro a causare l’esplosione probabilmente mentre assemblavano un ordigno artigianale.  

Le perquisizioni

La scorsa notte la Digos della Capitale ha effettuato cinque perquisizioni nei confronti di appartamenti a quella galassia. Gli agenti hanno sequestrato vario materiale di area anarchica, ma che non sarebbe attinente all'episodio. Ascoltate due persone riconducibili allo stesso contesto, che al momento non risulterebbero collegati all'azione che i due intendevano mettere in atto. Chi indaga è al lavoro sulla logistica, in particolare sul perché avevano scelto quel casale, e sull'eventuale filiera che ha fornito l'esplosivo. 

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Si indaga sull’obiettivo

Gli investigatori sono al lavoro, inoltre, per individuare l'obiettivo dell'azione che i due intendevano mettere in campo. Sotto la lente i vari temi di “lotta” degli anarchici. La pista principale sembrerebbe un rilancio della campagna per Cospito, ma non si sottovaluterebbe ad ampio raggio anche l'attenzione a strutture come i Cpr, il contesto geopolitico e degli armamenti come anche il tema antigovernativo, senza trascurare la vicinanza con il referendum, il tema tecnologico e della globalizzazione. O ancora per nuove azioni lungo la rete ferroviaria, già colpita a febbraio da diversi sabotaggi di matrice anarchica alla linea ad Alta Velocità in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Verifiche sull'esplosivo

Le verifiche si stanno concentrando sul tipo di esplosivo usato per assemblare la bomba e capire quindi la portata. In particolare verrà stabilito se si tratta di una sostanza che si trova in commercio o di esplosivo utilizzato nelle cave. La presenza di chiodi, ritrovati durante i rilievi, farebbero ipotizzare a una sorta di 'salto di qualità' rispetto a un'azione dimostrativa.

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IPA/Ansa

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Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in carcere al 41 bis

Da ottobre 2022 ad aprile 2023 ha portato avanti uno sciopero della fame contro l'applicazione del carcere duro nei suoi confronti. È stato condannato per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006. I suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo ostativo

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