Parco degli Acquedotti di Roma, crolla tetto di un casolare: due morti

L'edificio era utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rinvenuto i corpi privi di vita di un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori vittime, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie

Un casolare abbondanato è crollato e due persone sono rimaste uccise nel Parco degli Acquedotti, a Roma. L'edificio era utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Roma, che hanno rinvenuto i corpi privi di vita di un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie. Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 all'altezza di via delle Capannelle. Le due vittime non sono state ancora identificate. Sul posto anche la polizia con la scientifica per i rilievi. Da chiarire le cause del crollo.