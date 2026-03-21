Dopo la violenza, la giovane si è recata al pronto soccorso, facendo scattare le procedure previste per i casi di violenza. La vicenda, riportata dal quotidiano La Nazione, è avvenuta nei giorni scorsi a Pisa. Il presunto aggressore, identificato e denunciato, avrebbe respinto le accuse

Una ventenne ha denunciato di aver subito violenza sessuale durante un incontro con un uomo organizzato tramite un’app di incontri. La vicenda, riportata oggi dal quotidiano La Nazione, è avvenuta nei giorni scorsi a Pisa . La giovane si è recata al pronto soccorso, dove ha raccontato quanto accaduto, facendo scattare le procedure previste per i presunti casi di violenza. La polizia ha identificato l’uomo, denunciato per violenza sessuale: da quanto emerso, avrebbe respinto le accuse parlando di un rapporto consenziente.

Indagini in corso



Secondo quanto emerso, la ventenne avrebbe conosciuto l'uomo su un’app di incontri e dopo alcune conversazioni in chat avrebbe deciso di incontrarlo. Il giovane, non ancora trentenne e in città per motivi di studio, l’avrebbe invitata a casa sua, dove secondo quanto riferito dalla giovane si sarebbe verificata la presunta violenza sessuale. Sull'episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte della squadra mobile pisana, che ha preso in carico le indagini dopo un primo intervento eseguito dalle volanti che hanno raccolto il racconto della giovane.