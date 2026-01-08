La polizia di Imperia ha eseguito un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un istruttore di savate, una arte marziale conosciuta anche come boxe francese savate, per violenza sessuale nei confronti di tre atlete, di cui due minorenni. Le indagini, partite grazie al racconto di una delle atlete, hanno permesso di incriminare l'uomo residente a Ranzo. L'allenatore, approfittando dell'ascendente di cui godeva sulle ragazze, per i pm ha commesso sistematici e gravi atti di abuso sessuale, mascherandoli da "strumenti di crescita sportiva e professionale". Il reiterato comportamento dell'indagato, avvenuto all'interno della palestra allestita nella sua abitazione, contemplava volgari apprezzamenti verbali a sfondo sessuale, pacche sul sedere e in massaggi defaticanti sconfinati in palpeggiamenti nelle parti intime, pretesi senza biancheria intima, a cui le giovani atlete non reagivano, se non piangendo e tremando.