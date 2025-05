Caso Resinovich, perizia difesa fratello: "Vertebra era già rotta"

"Dichiarazioni mendaci e tardive"

La spontanea ammissione del preparatore anatomopatologo che l'11 gennaio 2022 - supportando il medico legale Fulvio Costandinies nell'esame autoptico su Liliana - , ne avrebbe rotto una vertebra viene sconfessata dai consulenti di Sergio Resinovich, i professori Vittorio Fineschi e Stefano D'Errico, secondo i quali quell'osso era già rotto prima dell'esame. L’avvocato Gentile ha precisato che Sergio Resinovich ha chiesto "anche di approfondire il motivo di queste sue mendaci e tardive dichiarazioni, di capire se sta aiutando o coprendo qualcuno, di comprendere da chi sia eventualmente manovrato e, quindi, di indagare tutti i suoi contatti con le persone coinvolte nella ferale vicenda della sorella". Peraltro, il fratello di Liliana ha "già richiesto al Ministro della Salute una tempestiva e rigorosa ispezione sul Reparto in cui questo soggetto lavora, per capire come sia possibile che nessuno mai si sia accorto del fatto che questo mitomane, senza rispetto per i poveri cadaveri e per i seri colleghi che lavorano nella struttura, abbia trasformato, come si evince dalle sue straripanti pagine social, un luogo ieratico qual è una sala autoptica, in una rumorosa sagra di paese".