Trentino Alto-Adige, turista precipita e muore durante un'escursione in valle Aurina

La salma è stata trovata  da altri escursionisti nel primo pomeriggio di ieri, ai piedi di un pendio. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo

Un turista italiano di 53 anni ha perso la vita durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina. La salma dell'uomo è stata trovata nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza e quello dell'Alpenverein, così come l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. 

