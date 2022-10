Incidente in A7 tra Pavia e casello Bereguardo: un morto e 3 feriti

Guarda le notizie di oggi 8 ottobre

Un 26enne è morto in un incidente stradale fra due auto avvenuto la notte scorsa lungo il raccordo dell'autostrada A7 Milano-Genova tra Pavia e il casello di Bereguardo (in provincia di Pavia). Fatale lo scontro tra due auto. Gli altri tre giovani che erano in auto con lui (di 28, 24 e 22 anni) sono rimasti feriti in maniera non grave e trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.