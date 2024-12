Sant'Ambrogio a Milano, ecco cosa fare il 7 e l'8 dicembre

Dalle bancarelle nelle casette di legno di piazza del Duomo alla fiera degli Oh Bej Oh Bej, dal villaggio di Natale di Porta Venezia alla Prima della Scala. Sono tante e diverse le possibilità per trascorrere un weekend all'insegna del divertimento nel capoluogo lombardo. Ecco alcune idee

Il 7 dicembre a Milano si festeggia Sant'Ambrogio, ovvero il patrono della città. In questa data infatti, nel 374, Aurelio Ambrogio, all’epoca avvocato e pretore, governatore della Liguria e dell'Emilia, venne battezzato e nominato vescovo di Milano. Per i milanesi, ma non solo, il week end di Sant’Ambrogio è dunque motivo di festa e sono diverse le opportunità da vivere proprio durante il weekend che sta per arrivare. Ecco alcune idee.

La magia del Natale

L’atmosfera natalizia, le luci e la possibilità di iniziare a fare i primi regali, sono il contorno che propongono proprio i mercatini di Natale. E allora ecco le bancarelle degli “Oh Bej! Oh Bej!”, la fiera più storica della città di Milano. Nei pressi del Castello Sforzesco, lungo tutto il weekend, ci saranno numerose opportunità per tutti i gusti, tra prodotti artigianali, gastronomici e diverse idee per portare a casa i doni in vista delle festività. Stesso mood anche in piazza del Duomo dove le caratteristiche casette di legno del tradizionale mercatino di Natale accoglieranno i visitatori come ogni anno, proponendo cibo e tante idee per sorprendere amici e parenti con regali curiosi. Fino all’8 dicembre ci sarà modo ancora di assaporare le proposte della Fiera dell’Artigianato a Rho Fieramilano, mentre bimbi e famiglie potranno assaporare l’atmosfera del Natale ai Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta, dove dal 5 al 22 dicembre si potrà osservare da vicino un villaggio dedicato alle feste e alla natività. Torna puntuale anche la fiera degli “Alter Bej” presso il Cavalcavia Bussa, che anche quest’anno si popola di bancarelle di tutti i tipi. In Viale Molise, negli spazi dell’ex Macello, prende vita tra luci, giochi e colori l’evento di Lumina Park, ispirato al magico mondo di "Alice nel paese delle meraviglie". Altre meraviglie sono quelle che propone, fino al 6 gennaio prossimo, il Villaggio natalizio che riaccenderà la magia delle feste ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Atmosfere simili quelle che propone, a Sesto San Giovanni, il Carroponte che torna "La magia del Natale", il parco natalizio realizzato da Razmataz Live, per respirare e immergersi nell'atmosfera delle feste.

Le altre proposte

Ma il weekend di Sant’Ambrogio accoglie diverse esperienze, per tutti i gusti. A cominciare dalla Prima della Scala con l'opera La Forza del Destino di Giuseppe Verdi, e la Prima Diffusa in oltre 30 luoghi della città, appuntamento attesissimo dai milanesi che permette di ascoltare l’opera gratuitamente, nella giornata di sabato. Chi ama lo sport può prendere in considerazione la terza edizione di Premier Padel P1, il circuito promosso dalla FIP International Padel Federation all’Allianz Cloud, con i più famosi giocatori di questo sport. Ancora musica con gli Eiffel 65 al Fabrique di Milano (sabato 7), mentre l’Art Mall, la galleria d’arte vicina al Duomo, accoglie gli appassionati del settore. Sempre sabato gli spazi di Dopo?, in via Carlo Boncompagni, propongono l’Aperiafter?!, dedicato a chi ama fare festa dal pomeriggio e fino a notte fonda. Chi ama le mostre può orientarsi sui dipinti di Munch a Palazzo Reale, mentre gli amanti delle fotografie possono ammirare gli scatti del Wildlife Photographer of the Year al Museo della Permanente, con i 100 scatti premiati alla 60ª edizione del concorso indetto dal Natural History Museum di Londra.