Milano, rinviato sgombero centro sociale Leoncavallo: si cerca accordo

Salgono a 130 i rinvii allo sgombrero in 19 anni

Con questo episodio, salgono a 130 i rinvii di sfratto in 19 anni, con l'aula del tribunale civile che s’è già espressa il mese scorso, riconoscendo alla società 'L’Orologio srl' del gruppo Cabassi un risarcimento da 3 milioni di euro che il Viminale dovrà versare per il mancato sgombero. Daniele Farina, storico portavoce del centro sociale più famoso d’Italia, ha nuovamente chiamato in causa Palazzo Marino."Su questa storia decide Milano. L’attore principale è il Comune, che ha dato disponibilità a lavorare per trovare una soluzione". Per il rinvio dello sgombero del Leoncavallo "non c'è particolarmente da festeggiare", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Io credo che sia una situazione di illegalità che da anni dovrebbe essere sanata. Il fatto che oggi non l'abbiano ancora sanata è un peccato, un'occasione persa. Mi auguro che il 24 di gennaio finalmente si abbia il coraggio di ripristinare la legalità".